Prainha de Sertãozinho é fechada por causa do baixo volume de água Estiagem provocou queda no nível da represa; Prefeitura diz que não há previsão de reabertura do espaço Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 15/10/2024 - 15h37 (Atualizado em 15/10/2024 - 15h37 )

Prainha de Sertãozinho é fechada por causa do baixo volume de água

A praia artificial de Sertãozinho foi fechada nesta semana por causa do baixo volume de água. Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo da cidade, o local foi diretamente afetado pela falta de chuvas na região, resultando em uma redução drástica no nível da represa. De acordo com o Climatempo, Sertãozinho ficou sem registrar chuva por 35 dias; não há previsão de reabertura do espaço.