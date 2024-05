Alto contraste

Promotor de Ribeirão Preto é investigado por agredir a companheira grávida de 6 meses

O promotor de justiça de Ribeirão Preto Wanderley Trindade Junior é investigado por suspeita de agredir sua companheira grávida de 6 meses. O caso ocorreu em um sítio no final de semana, em Cravinhos. De acordo com a denúncia, o promotor teria agredido com socos e chutes a mulher com quem vive em união estável há 4 anos. A Procuradoria Geral de Justiça está acompanhando o caso.