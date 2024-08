Qualidade do ar em Ribeirão Preto piora e é considerada "muito ruim", diz Cetesb Umidade relativa do ar, poluição e queimadas pioram situação respiratória na região Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 21/08/2024 - 12h00 (Atualizado em 21/08/2024 - 12h00 ) ‌



Qualidade do ar em Ribeirão Preto piora e é considerada "muito ruim", diz Cetesb

Neste tempo seco, a umidade relativa do ar despencou e a qualidade do ar piorou na região. A estiagem que já dura 4 meses tem trazido problemas para o meio ambiente e para a saúde das pessoas. A qualidade do ar, segundo a Cetesb, ficou muito ruim nesta quinta (15) na região de Ribeirão Preto, resultado da poluição e das queimadas.

*Reportagem exibida em 16/08/2024.