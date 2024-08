Quatro cidades da região de Ribeirão Preto sofrem com incêndios em áreas de vegetação nesta quinta (22) Queimadas provocaram interdições e congestionamentos em rodovias, além de prejuízos Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 23/08/2024 - 17h19 (Atualizado em 23/08/2024 - 17h19 ) ‌



Quatro cidades da região de Ribeirão Preto sofrem com incêndios em áreas de vegetação nesta quinta (22)

Diversos incêndios atingiram canaviais da região de Ribeirão Preto na tarde desta quinta (22). Pelo menos cinco cidades foram afetadas com as queimadas: Pitangueiras, Dumont, Sertãozinho, Bebedouro e Ribeirão Preto. Além das interdições e congestionamentos nas rodovias da região, fazendeiros também registraram prejuízos com a queima de maquinários.