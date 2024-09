Queimadas: Ribeirão Preto amanhece encoberta por fumaça nesta terça (3) Qualidade do ar na cidade é considerada “muito ruim”, de acordo com a Cetesb Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 03/09/2024 - 14h40 (Atualizado em 03/09/2024 - 14h40 ) ‌



Queimadas: Ribeirão Preto amanhece encoberta por fumaça nesta terça (3)

E Ribeirão Preto mais uma vez amanheceu cinza nesta terça-feira (3) por causa da nuvem de fumaça que se espalhou por toda a cidade. De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a Cetesb, a qualidade do ar durante a manhã atingiu o nível “muito ruim”. Parte do interior de São Paulo está em emergência para baixa umidade do ar e novos incêndios nesta terça-feira (3).