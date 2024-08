Restaurantes do Bom Prato servem almoço especial em comemoração ao Dia dos Pais, em SP Unidades de Ribeirão Preto terão cardápio diferenciado neste domingo (11) Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 09/08/2024 - 16h20 (Atualizado em 09/08/2024 - 16h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Restaurantes do Bom Prato servem almoço especial em comemoração ao Dia dos Pais, em SP

Os restaurantes do Bom Prato da região de Ribeirão Preto vão servir um almoço especial neste domingo (11), em comemoração ao Dia dos Pais. As duas unidades aqui de Ribeirão Preto oferecem o café da manhã a cinquenta centavos e o almoço a um real com as refeições balanceadas com 1.200 calorias.