Ribeirão Preto, 168 anos: Sandra de Sá e grupo Soweto agitam programação cultural de aniversário

E às vésperas do aniversário de Ribeirão Preto, a cidade já está em clima de comemoração. Nesta terça (18) e quarta (19), tem shows gratuitos no Morro do São Bento, em frente ao Teatro Municipal – entre os destaques, estão as apresentações de Sandra de Sá e do grupo Soweto.