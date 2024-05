Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Ribeirão Preto e Franca montam pontos de doações para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul Estado vem sendo castigado por fortes chuvas e enchentes há 1 semana

Subiu para 83 o número de mortes causadas pelos temporais no Rio Grande do Sul. Há uma semana, o estado vem sendo castigado por fortes chuvas e enchentes. E para ajudar as famílias que estão vivendo essa situação difícil, uma corrente de solidariedade se formou em várias cidades da região, incluindo Ribeirão Preto e Franca.