Alto contraste

A+

A-

Ribeirão Preto recebe o 3º Festival da Cultura Caipira até domingo (7)

Ribeirão Preto vai sediar até o próximo domingo (7) no estacionamento do Novo Shopping o 3º Festival da Cultura Caipira. O evento traz música raiz e sertaneja, violeiros, sanfoneiros, comidas típicas e artesanatos, com destaques para os shows do cantor Moacyr Franco e da cantora e revelação da música sertaneja Fernanda Costa. A entrada e o estacionamento são gratuitos.