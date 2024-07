Alto contraste

A+

A-

Ribeirão Preto registra 11,2ºC, 2ª menor temperatura do ano nesta terça (2)

Ribeirão Preto registrou 11,2ºC na manhã desta terça (2), uma das temperaturas mais baixas do ano. Mas esse frio não deve durar muito, segundo especialistas. Com a temperatura voltando a subir, tem gente fazendo planos para o próximo dia mais friozinho com a cara do inverno.