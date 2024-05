Alto contraste

A+

A-

Ribeirão promove ações para o uso racional de medicamentos nesta sexta (3)

Ribeirão Preto está promovendo nesta sexta (3) ações para conscientizar sobre o uso racional de medicamentos. A ideia é evitar o uso indiscriminado de medicamentos e a automedicação. A ação faz parte das comemorações do Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, celebrado no dia 5 de maio, e é uma parceria da Secretaria Municipal da Saúde com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP Ribeirão Preto.