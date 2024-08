Seis homens são detidos por suspeita de incêndios no interior de São Paulo Novos suspeitos foram detidos pela Polícia em São José do Rio Preto e Jales; investigações sobre queimadas continuam Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 28/08/2024 - 16h38 (Atualizado em 28/08/2024 - 16h38 ) ‌



Subiu para 6 o número de pessoas detidas suspeitas por envolvimento com incêndios criminosos no interior de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou mais duas prisões: a de um homem de 44 anos, detido em São José do Rio Preto, e a de outro homem de 49 anos, em Jales. Na região de Ribeirão Preto, dois homens foram presos em Batatais nos últimos dias; as investigações da Polícia Civil continuam.