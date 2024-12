Sertãozinho comemora 128 anos nesta quinta (5) com programação de aniversário Cidade terá espetáculos, shows e atrações de Natal durante todo o mês de dezembro Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 05/12/2024 - 16h39 (Atualizado em 05/12/2024 - 16h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sertãozinho comemora 128 anos nesta quinta (5) com programação de aniversário

A cidade de Sertãozinho festeja seu aniversário de 128 anos nesta quinta (5) com uma programação especial de atividades. As comemorações tiveram início com a inauguração da iluminação natalina na Praça 21 de Abril e nas principais ruas da cidade, e a celebração continua durante todo o mês de dezembro.