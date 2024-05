Alto contraste

Sonho frustrado: 18 atletas resgatados de alojamento precário recebem novo abrigo em Jaboticabal

Seguimos falando sobre o caso dos adolescentes que foram flagrados vivendo em condições degradantes em um alojamento de Jaboticabal. Eles viviam no local improvisado com a promessa de se tornarem jogadores de futebol em times da região de Ribeirão Preto. Dos 21 jovens resgatados por equipes da Polícia Militar e do Conselho Tutelar, 18 ainda continuam no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Jaboticabal. Eles serão ouvidos pela Polícia Civil para aprofundamento das investigações desse caso.