Temporal derruba árvores, muros e estrutura de rodeio na região de Ribeirão Preto Chuva veio acompanhada de ventos fortes na tarde desta quinta (24); ninguém se feriu Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 25/10/2024 - 16h49 (Atualizado em 25/10/2024 - 16h49 )

Temporal derruba árvores, muros e estrutura de rodeio na região de Ribeirão Preto

A chuva acompanhada de ventos fortes causou estragos nesta quinta (24) em cidades da região de Ribeirão Preto. Na maior cidade da região, moradores registraram a queda de árvores no bairro Cristo Redentor e algumas das árvores atingiram os fios da rede elétrica. Segundo a Defesa Civil, os ventos na cidade chegaram a 80km/h. Em Cruz das Posses, distrito de Sertãozinho, a abertura do rodeio que começaria nesta sexta (25) foi cancelada, depois que o vendaval causou estragos na estrutura do evento.