Terra Roxa recebe a abertura da Copa Record 3BS de Futsal Feminino

A abertura da Copa Record 3BS de Futsal Feminino 2024 foi um sucesso na cidade de Terra Roxa. O evento contou com duas partidas, tanto do feminino quanto do masculino que atraíram grande público no Ginásio Municipal Manezinho.