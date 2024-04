The Love Walk: Caminhada do Amor promove diálogo e fortalece os laços familiares em Ribeirão e Franca Evento promoveu o diálogo e fortaleceu os laços familiares, com muita música e oração

Casais de todas as idades, em todo o país, se reuniram neste sábado (20) para a The Love Walk, a Caminhada do Amor. O evento promoveu o diálogo e fortaleceu os laços familiares com muita música e oração. Em Ribeirão Preto, o encontro aconteceu no Parque Curupira; em Franca, a caminhada foi no Poliesportivo.