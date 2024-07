Trabalhador rural de 18 anos morre após ônibus cair em ribanceira, em Araxá Nas últimas horas: Trabalhador rural de 18 anos morre após ônibus cair em ribanceira; vítimas estavam indo para colheita Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 26/07/2024 - 17h31 (Atualizado em 26/07/2024 - 17h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Trabalhador rural de 18 anos morre após ônibus cair em ribanceira

Um ônibus que transportava trabalhadores rurais de Igarapava tombou em uma estrada de terra no município de Araxá, Minas Gerais. O acidente resultou na morte de Gabriel Antônio Marcelino, de 18 anos, e deixou outras cinco pessoas feridas, duas em estado grave. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.