Tragédia em Vinhedo: médica e comissária de voo que morreram em acidente eram apaixonadas pela profissão Rúbia de Lima realizou o sonho ao se tornar comissária de voo; Sarah Langer fez residência e doutorado no HC de Ribeirão Preto Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 13/08/2024 - 16h32 (Atualizado em 13/08/2024 - 16h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Tragédia em Vinhedo: médica e comissária de voo que morreram em acidente eram apaixonadas pela profissão

O Balanço Gera traz agora as histórias de duas mulheres apaixonadas pela profissão que nos deixaram muito cedo: uma delas, é Sarah Langer, médica do Paraná que atuou durante alguns anos no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E a outra é a comissária de bordo Rúbia de Lima, de Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto, que havia acabado de realizar o sonho de trabalhar nos ares; duas vidas que se foram na tragédia do Voo 2283, que deixou 62 mortos nesta sexta (9), em Vinhedo.