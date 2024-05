Alto contraste

Tripla tentativa de homicídio: uma das vítimas tem alta do hospital e é presa, em Franca

Novas informações do caso dos três baleados nesta quinta (2) em frente a uma fábrica no Distrito Industrial, em Franca. Segundo o delegado que comanda as investigações, Gabriel Fernando Tomaz, um dos homens baleados recebeu alta e foi preso, pois estava sendo procurado por não pagar pensão alimentícia. O caso não tem relação com a tentativa de homicídio em que os três homens foram baleados; outros dois homens, incluindo o dono da fábrica, seguem internados.