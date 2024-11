Unisocial Kids leva diversão, arte e educação para a garotada em Ribeirão Preto e Franca Famílias de baixa renda puderam celebrar o Dia das Crianças com muita alegria neste sábado (12) Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 14/10/2024 - 15h27 (Atualizado em 14/10/2024 - 15h27 ) twitter

Unisocial Kids leva diversão, arte e educação para a garotada em Ribeirão Preto e Franca

E no final de semana teve muita diversão, arte, jogos e educação pra garotada com o Unisocial Kids. O evento reuniu famílias de baixa renda em Ribeirão Preto e Franca para comemorar o Dia das Crianças com muito alto astral.