USP vai treinar profissionais da saúde para atender pacientes com dengue, em Ribeirão Preto Casos da doença cresceram com período de chuvas intensas na cidade; saiba mais Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 03/12/2024 - 15h56 (Atualizado em 03/12/2024 - 15h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

USP vai treinar profissionais da saúde para atender pacientes com dengue, em Ribeirão Preto

A USP vai treinar profissionais da saúde para o atendimento a pacientes com dengue, em Ribeirão Preto. Com as chuvas intensas, aumentou o número de casos da doença na cidade.