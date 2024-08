Vandalismo: ônibus do transporte público é apedrejado na Zona Norte de Ribeirão Preto Janela foi apedrejada e acabou danificada; lanterna do coletivo também foi quebrada Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 21/08/2024 - 17h07 (Atualizado em 21/08/2024 - 17h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vandalismo: ônibus do transporte público é apedrejado na Zona Norte de Ribeirão Preto

Mais um ônibus do transporte público foi alvo de vândalos nesta terça (20), no bairro Geraldo Correia de Carvalho, Zona Norte de Ribeirão Preto. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista disse que passava pela Rua Padre Bento Dias Pacheco quando ocorreu o ataque.Uma janela foi apedrejada e acabou danificada; ainda de acordo com o motorista, outra pessoaque estava em uma bicicleta também quebrou uma lanterna do ônibus.