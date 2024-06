Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Velório e enterro do cantor Nahim acontecem em Miguelópolis nesta sexta (14) Artista de 71 anos morreu nesta quinta (13), após sofrer queda de escada na casa onde morava, na Grande SP

Será velado na tarde desta sexta (14) em Miguelópolis o corpo do cantor Nahim, de 71 anos. O artista faleceu nesta quinta (13), após sofrer uma queda da escada na casa dele, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Miguelópolis era a cidade natal do Nahim, que colecionou muitas histórias com a família antes de fazer sucesso pelo Brasil.