Vendedora de joias sofre prejuízo de R$ 20 mil após ter casa furtada em Franca Bandidos levaram mercadorias, televisões e computadores no Parque Dom Pedro; ninguém foi preso Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 26/11/2024 - 16h08 (Atualizado em 26/11/2024 - 16h08 )

Uma vendedora teve um prejuízo de R$ 20 mil após ter a casa invadida por criminosos no Parque Dom Pedro, em Franca. Os bandidos levaram duas televisões, dois notebooks e uma maleta de joias da mulher, com todas as mercadorias que seriam vendidas pela internet. Câmeras de segurança flagraram o crime; a dupla ainda não foi identificada.