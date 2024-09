Vereador Paulo Modas segue internado após ser atropelado por carro, em Ribeirão Preto Acidente ocorreu na tarde desta segunda (2), na Rua Coronel Américo Batista, no Ipiranga; vereador passou por várias cirurgias no HC-UE Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 03/09/2024 - 16h08 (Atualizado em 03/09/2024 - 16h08 ) ‌



Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o vereador Paulo Modas (PSD), de 62 anos, foi atropelado na tarde desta segunda (2), em Ribeirão Preto. O acidente foi em frente ao comitê de campanha do parlamentar, na Rua Coronel Américo Batista, no Ipiranga. O vereador passou por várias cirurgias e continua internado na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE).