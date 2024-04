Violência: três alunos são agredidos em escola municipal e mães pedem mais segurança, em Ribeirão Preto Segundo as mães, brigas aconteceram dentro e fora da EMEF Domingos Angerami, no Ribeirão Verde

Mães denunciam que três estudantes de uma escola municipal do ensino fundamental no Complexo Ribeirão Verde foram agredidos por colegas de turma, na Zona Leste de Ribeirão Preto. Nesta terça (16), duas brigas aconteceram ainda dentro da Escola Domingos Angerami, enquanto uma terceira aconteceu do lado de fora da unidade. As mães dos alunos pedem mais segurança dentro e fora da sala de aula.