Vovó de 99 anos dirige todos os dias e acaba de renovar a carteira de motorista no MS

Dona Hafiza é um sucesso para a idade: ela tem 99 anos e é conhecida como a motorista mais longeva do Brasil. Com uma carteira de habilitação válida por mais 2 anos, ela mantém a habilidade ao volante. Apesar da idade avançada, a idosa conduz com calma e sem estresse no trânsito. Para renovar sua licença para dirigir aos 99 anos, passou por avaliações médicas rigorosas.