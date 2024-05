Zileide Cassiano conquista medalha de ouro no Mundial de Paratletismo no Japão Paratleta de Ribeirão Preto garantiu vaga nas Paralímpiadas de Paris, na França

A atleta paralímpica ribeirão-pretana Zileide Cassiano da Silva conquistou medalha de ouro no Mundial de Paratletismo, disputado no Japão neste final de semana. Zileide saltou 5,8m na categoria T20 para deficientes intelectuais. Com esta conquista no Japão, Zileide está confirmada para a disputa dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, na França.