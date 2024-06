168 anos de Ribeirão Preto: Polícia Militar reforça segurança no show do grupo Soweto Cidade faz aniversário nesta quarta (19); PM faz esquema especial de policiamento no entorno do Municipal

Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 20/06/2024 - 09h55 (Atualizado em 20/06/2024 - 09h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share