Após denúncia no Cidade Alerta, baile funk é cancelado e PM faz patrulhamento em avenida de Ribeirão Preto No último baile funk, no sábado (13), dois acidentes com carros foram registrados

Alto contraste

A+

A-

Após denúncia no Cidade Alerta, baile funk é cancelado e PM patrulha avenida de Ribeirão Preto

Após reportagem exclusiva do Cidade Alerta, o baile funk que acontecia todos os finais de semana no Jardim Progresso, em Ribeirão Preto, foi cancelado neste sábado (20). No último baile funk, no sábado (13), dois acidentes com carros foram registrados; moradores estavam cansados da bagunça e som alto frequentes.

*Reportagem exibida em 22/04/2024.