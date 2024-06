Baep de Ribeirão Preto participa de ajuda às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul Mais de 600 mil pessoas ficaram desabrigadas na maior tragédia natural do estado

Uma equipe do Batalhão de Ações Especiais (Baep) da Polícia Militar de Ribeirão Preto está no Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das enchentes. Até a última sexta (31), a Defesa Civil registrou 169 mortes, 806 feridos e 44 pessoas ainda estão desaparecidas; mais de 600 mil pessoas ainda estão desabrigadas.

