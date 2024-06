Bandidos cercam família que chegava em casa e fogem com bolsa, em Franca Mãe e filha conseguiram fugir do crime, no bairro Vera Cruz, Zona Norte da cidade

Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 19/06/2024 - 16h31

