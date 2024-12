Brasil registra mais de 5 mil afogamentos todos os anos, aponta estudo Levantamento da Sociedade Brasileira de Afogamentos Aquáticos revela dado alarmante; confira dicas de segurança e cuidados ao entrar na água Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 02/12/2024 - 09h40 (Atualizado em 02/12/2024 - 09h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil registra mais de 5 mil afogamentos todos os anos, aponta estudo

O verão nem começou, mas casos de afogamentos já foram registrados. De acordo com um levantamento da Sociedade Brasileira de Afogamentos Aquáticos, mais de 5 mil mortes são registradas todos os anos no país. Moradores da região de Ribeirão Preto que aproveitavam o final de semana no litoral de São Paulo também foram vítimas de afogamento.

*Reportagem exibida em 29/11/2024.