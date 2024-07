Câmera flagra colisão fatal entre carro e caminhão, em Altinópolis Câmera de segurança flagra momento que carro bate de frente com caminhão em Rodovia, em Altinópolis Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 26/07/2024 - 15h58 (Atualizado em 26/07/2024 - 16h14 ) ‌



Foram enterrados em Altinópolis, os corpos dos jovens que morreram em um acidente na Rodovia Altino Arantes. O acidente, registrado como homicídio culposo, envolveu a colisão entre um carro e um caminhão. O motorista do caminhão afirmou que o veículo fez uma manobra repentina, resultando no impacto. As vítimas, Breno Edmar Luz Teixeira, de 22 anos, e João Pedro Fortunato da Silva, de 24 anos, morreram na hora. A perícia está investigando as causas do acidente.

*Reportagem exibida em 25/07/2024.