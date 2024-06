Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Câmeras flagram criminosos furtando caminhão estacionado na Zona Leste de Franca Veículo estava parado do outro lado da rua, em frente à casa do dono

Criminosos furtaram um caminhão durante a madrugada desta sexta (7), no Jardim Ana Dorothéa, na Zona Leste de Franca. O veículo estava estacionado do outro lado da rua, em frente à casa do dono; câmeras flagraram a ação.

*Reportagem exibida em 07/06/2024.