Caminhão entra na contramão de rodovia e bate de frente com carro de aplicativo, em Franca Acidente ocorreu na Rodovia Cândido Portinari nesta segunda (4); uma mulher se feriu Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 05/11/2024 - 09h56 (Atualizado em 05/11/2024 - 09h56 )

Uma mulher ficou ferida após um caminhão entrar na contramão Rodovia Cândido Portinari e bater de frente com um carro de aplicativo, nesta segunda (4), em Franca. Segundo testemunhas, o caminhão basculante carregado com terra ficou desgovernado, rodou na pista e atingiu o automóvel. Com o impacto, o veículo foi parar embaixo da cabine do caminhão.

*Reportagem exibida em 04/11/2024.