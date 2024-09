Caminhão tomba após pneu estourar na Rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto Motorista teve ferimentos leves e foi socorrido; acidente foi na manhã desta terça (10) Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 11/09/2024 - 09h30 (Atualizado em 11/09/2024 - 09h30 ) ‌



Caminhão tomba após pneu estourar na Rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto

Um caminhão tombou no canteiro central da Rodovia Anhanguera após um dos pneus estourar, na manhã desta terça (10), em Ribeirão Preto. O motorista do veículo seguia no sentido Interior quando aconteceu o acidente; ele teve ferimentos leves e foi socorrido.

*Reportagem exibida em 10/09/2024.