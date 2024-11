Casal de Batatais é detido após vender na internet suplementos fornecidos pela rede pública de saúde Suspeitos anunciaram venda de latas recebidas, por preços abaixo do mercado Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 07/11/2024 - 09h51 (Atualizado em 07/11/2024 - 09h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Casal de Batatais é detido após vender na internet suplementos fornecidos pela rede pública de saúde

A Polícia Civil de Batatais vai investigar o esquema de desvio de suplemento alimentar destinado às crianças atendidas pela rede pública. Pelo menos duas pessoas foram detidas por envolvimento neste tipo de crime; o casal tentava vender as latas recebidas em nome do filho menor de idade pelas redes sociais e com preços abaixo do mercado.

*Reportagem exibida em 06/11/2024.