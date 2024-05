Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Caso Ana Júlia: MP quer saber se jovem morreu de tiro acidental ou se foi feminicídio em Ribeirão Preto Matheus Augusto Pinto, de 20 anos, era marido de Ana Julia e manuseava a arma no momento do disparo; ele responde em liberdade

O Ministério Público aguarda o inquérito policial da morte da jovem Ana Júlia Borsoi, de 19 anos, atingida com um tiro no peito no último mês de abril, em Ribeirão Preto. O marido, Matheus Augusto Pinto, de 20 anos, manuseava a arma e disse que o disparo foi acidental; ele chegou a ser preso, mas responde em liberdade. O promotor que acompanha o caso quer saber se foi feminicídio ou se o disparo foi mesmo acidental.

*Reportagem exibida em 07/05/2024.