Caso Beto Braga: Justiça ouve dupla acusada de matar engenheiro em Ribeirão Preto Gabriel Souza Brito e Marcelo Fernandes da Fonseca, réus no processo, foram ouvidos de maneira on-line Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 21/08/2024 - 09h18 (Atualizado em 21/08/2024 - 09h18 ) ‌



Caso Beto Braga: Justiça ouve dupla acusada de matar engenheiro em Ribeirão Preto

Aconteceu nesta terça (20) a segunda audiência do caso do latrocínio do engenheiro Beto Braga, assassinado em dezembro de 2023 após marcar um encontro por aplicativo na Zona Oeste de Ribeirão Preto. A audiência aconteceu de forma online e a Justiça ouviu os réus do processo – Gabriel Souza Brito, de 28 anos, e Marcelo Fernandes da Fonseca, de 34 anos, acusados do assassinato de Beto. O celular do engenheiro vai passar por perícia e somente após o resultado da investigação no aparelho, sairá a sentença.

*Reportagem exibida em 20/08/2024.