Caso Catiussa: homem que matou namorada por ciúmes há 5 anos segue foragido, em Franca Sandro da Silva, de 37 anos, é o principal suspeito de matar Catiussa Barbosa a facadas em abril de 2019; mãe da vítima fala pela primeira vez Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 06/12/2024 - 09h20 (Atualizado em 06/12/2024 - 09h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Catiussa: homem que matou namorada por ciúmes há 5 anos segue foragido, em Franca

A Polícia Civil segue à procura de Sandro da Silva, de 37 anos, há mais de 5 anos foragido e suspeito de ter matado a namorada, Catiussa Barbosa, a facadas no meio da rua, no Jardim Aeroporto, Zona Sul de Franca. O crime aconteceu em abril de 2019 e, até hoje, não há nenhuma pista que leve ao paradeiro do assassino. Pela primeira vez, a mãe de Catiussa decidiu quebrar o silêncio e falar como está lidando com a morte da filha, sabendo que o responsável está nas ruas.

*Reportagem exibida em 05/12/2024.