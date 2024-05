Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Caso Jaqueline: homem que matou namorada em Ribeirão Preto é preso com documentos falsos em MG Gabriel Francisco Barbosa, suspeito de matar Jaqueline Antoniassi, de 38 anos, foi localizado em Uberlândia (MG) usando documentos falsos

Alto contraste

A+

A-

Caso Jaqueline: homem que matou namorada em Ribeirão Preto é preso com documentos falsos em MG

Após quase 2 anos, a Polícia Civil prendeu Gabriel Francisco Barbosa, de 48 anos, acusado de matar a namorada, a técnica de enfermagem Jaqueline Antoniassi, de 38 anos, em 2022, no Centro de Ribeirão Preto. Jaqueline foi encontrada morta com golpes de faca no apartamento onde morava; Gabriel foi localizado em Uberlândia (MG) usando documentos falsos.

*Reportagem exibida em 17/05/2024.