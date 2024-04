Alto contraste

Caso Robson: câmeras comprovam versão da família e homem é indiciado por matar vizinho, em Ribeirão Preto

Vai responder por homicídio triplamente qualificado o homem que participou do assassinato de um vizinho, em janeiro deste ano, no bairro Jardim São José, em Ribeirão Preto. Gilson Ribeiro chegou a ser preso no mesmo dia da morte de Robson Fiori, assassinado a golpes de facão no meio da rua, mas foi solto na audiência de custódia por falta de provas. A família de Robson entrou com um pedido na Procuradoria Geral de Justiça, alegando que Gilson participou do crime – e câmeras de segurança comprovaram a versão da família.

*Reportagem exibida em 10/04/2024.