Caso Rosinai: família conclui que mulher não foi soterrada e encerra buscas nos escombros, em Cristais Paulista

Seguimos falando sobre o desaparecimento da dona de casa Rosinai Cardoso, de 43 anos, que está intrigando não só a família, mas também a Polícia Civil em Cristais Paulista. A produtora de queijo está há quase uma semana desaparecida, após a casa dela pegar fogo durante o final de semana. Nesta quinta (9), a família decidiu encerrar as buscas no local onde a casa desmoronou, após o incêndio. Investigadores da DIG também estiveram no local e concluíram que Rosinai não foi soterrada.

*Reportagem exibida em 09/05/2024.