Caso Ruan: dupla pode ir a júri popular por morte de jovem baleado no Centro de Ribeirão Preto Rafael Mazzucato e Francisco Mussi, acusados de matar Ruan Cesar Godoi em maio deste ano, passarão pela primeira audiência do caso nesta terça (19) Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 19/11/2024 - 09h05 (Atualizado em 19/11/2024 - 09h05 )

Caso Ruan: dupla pode ir a júri popular por morte de jovem baleado no Centro de Ribeirão Preto

A Justiça ouve pela primeira vez nesta terça (19) os dois homens acusados de matar o jovem Ruan César Godói, de 22 anos, no início de junho, em um estacionamento no Centro de Ribeirão Preto. Durante a primeira audiência do caso, a Justiça deve decidir se Rafael Mazzucato e Francisco José Mussi Júnior, que respondem por homicídio triplamente qualificado, devem ir a júri popular.

*Reportagem exibida em 18/11/2024.