Caso Ruan: família de jovem que morreu baleado por engano pede justiça, em Ribeirão Preto

Caso Ruan: família pede justiça por jovem que morreu baleado por engano, em Ribeirão Preto

Familiares e amigos pedem justiça pelo jovem Ruan César Godói, de 22 anos, baleado e morto após uma briga no último domingo (2) em um estacionamento perto de uma casa noturna, no Centro de Ribeirão Preto. Ruan foi atingido por disparos feitos por Rafael Mazzucato, de 41 anos, enquanto estava no estacionamento, mas não tinha nenhuma relação com a briga que havia acontecido minutos antes no local. O motivo da confusão seria o pagamento de um tíquete de estacionamento, no valor de R$ 15.

*Reportagem exibida em 05/06/2024.