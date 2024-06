Caso Ruan: Justiça ainda não expediu mandado de prisão de amigo que ajudou atirador, em Ribeirão Preto Francisco Mussi Júnior é suspeito de participação na confusão que terminou na morte do jovem Ruan Godói, no último dia 2 de junho

A Justiça ainda não expediu o mandado de prisão contra Francisco José Mussi Júnior, suspeito de participação na confusão que terminou na morte do jovem Ruan César Godói, de 22 anos, no último dia 2 de junho, em um estacionamento no Centro de Ribeirão Preto. Imagens mostram Francisco pilotando a moto e ajudando o atirador Rafael Mazzucato a buscar a arma e voltar ao estacionamento para praticar o crime. O promotor responsável pelo caso disse à produção da Record Interior que está surpreso com a demora; de acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), o caso está em segredo de justiça e não é possível fornecer nenhuma informação.

*Reportagem exibida em 12/06/2024.