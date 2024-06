Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Caso Ruan: Justiça decreta prisão de homem que ajudou atirador a fugir após crime, em Ribeirão Preto

A Justiça decretou na tarde desta terça (11) a prisão preventiva de Francisco José Mussi Júnior, o piloto da moto usada na confusão que terminou na morte do jovem Ruan César Godói, de 22 anos, em um estacionamento no Centro de Ribeirão Preto. Francisco ajudou o atirador Rafael Mazzucato a buscar a arma e voltar ao estacionamento para praticar o crime; para o Ministério Público, Francisco - que é amigo de Rafael, autor dos disparos - é coautor do crime.

*Reportagem exibida em 11/06/2024.