Caso Silveli: homem que estrangulou e matou a ex-mulher é condenado pelo júri, em Miguelópolis

A Justiça condenou a 18 anos e 8 meses de prisão por feminicídio Michel Arruda, acusado de estrangular e matar a cuidadora de idosos Silveli Ferreira, de 55 anos, em junho de 2021, em Miguelópolis. O corpo de Silveli foi encontrado em um canavial, com queimaduras de cigarro e marcas de golpes de faca no pescoço. O júri popular terminou no final da tarde desta terça (4); apesar de negar o crime, Michel não conseguiu convencer os jurados de sua inocência.

*Reportagem exibida em 04/06/2024.